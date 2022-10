“Sono gay”, Casillas fa outing ma è uno scherzo: bufera social

Iker Casillas ha pubblicato un tweet che ha lasciato sicuramente il segno

Nel primo pomeriggio di oggi l’ex portierone del Real Madrid ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter, facendo outing pubblico e dichiarando di essere gay. La rete si è espressa in commenti che hanno toccato vari punti, tra i quali l’importanza sociale di un gesto simile. Tuttavia a molti non è piaciuto il motivo di questo tweet, scatenando una bufera social

Le reazioni social

Tra i commenti social spuntano varie opinioni su Casillas, ma anche su Carles Puyol. Infatti i due avrebbero scatenato la curiosità di tutti, facendo credere di aver avuto una storia. Le reazioni variano da commenti lucidi e ben auspicanti, a condanne diretta, in quanto sembrerebbe che Casillas abbia postato il tutto solo in risposta ai presunti flirt con numerose donne. C’è anche chi fa dell’ironia tirando in ballo Massimiliano Allegri.

Se #Casillas e #Puyol stanno scherzando è uno scherzo di pessimo, orribile, triviale gusto.

Se, invece, è tutto vero, è un passo in avanti gigantesco nella consapevolezza del proprio sé in un ambiente ermetico come il calcio. — Valerio Iafrate (@ValerioIafrate) October 9, 2022

If Iker Casillas actually came out, it's pathetic if people are trolling him for being hus own self. #casillas #puyol — IndieFootballPodcast (@indie_football_) October 9, 2022

#Casillas ha cancellato il tweet.

Non era un coming out.

Ma la leggerezza abbastanza stupida di uno che, evidentemente, non è abbastanza maturo da capire che con certe cose non si scherza. — Tommaso Labate (@Tommasolabate) October 9, 2022

Iker Casillas fa una confessione che squarcia il mondo del calcio: "mi piace il gioco di Allegri"#Iker #Casillas #Puyol — Guli1979 (@Guli__1979) October 9, 2022

Infine però sono arrivate le scuse del portiere spagnolo.