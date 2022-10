Flop totale: doppia pista per l’erede di Bonucci

La Juventus valuta il colpo in difesa: Bonucci delude ancora, ecco la doppia possibilità per l’erede dell’ex Bari

La sconfitta contro il Milan lascia strascichi importanti in casa Juventus. Una prestazione deludente con diversi big di Massimiliano Allegri che hanno deluso le aspettative: su tutti, Leonardo Bonucci.

Il difensore romano, 36 anni il prossimo maggio, è in scadenza nel 2024 con la ‘Vecchia Signora’. Ma le recenti deludenti prestazioni stanno convincendo la dirigenza della Juventus a correre ai ripari, alla ricerca di un degno sostituto.

Delusione Bonucci: spunta anche de Vrij

Con Bonucci tra le possibili uscite, occhio anche a Stefan de Vrij. In scadenza il 30 giugno 2023 con l’Inter, il centrale olandese non ha ancora rinnovato con i nerazzurri e parrebbe sempre più lontana tale ipotesi. L’ex Lazio potrebbe essere proposto dalla sua agente proprio nel caso di mancato prolungamento con la ‘Beneamata’. Ma tra le priorità della Juventus continua ad esserci anche il brasiliano Gabriel, protagonista con la maglia dell’Arsenal.

Classe 1997, il gioiello di San Paolo è sotto contratto fino al 2025 con l’Arsenal: la sua valutazione, inoltre, si attesta intorno ai 35-50 milioni di euro. 10 presenze, con 1 gol e 900′ in campo, in questa stagione agli ordini di Arteta. Un perno fondamentale per la difesa dell’Arsenal, un grande sogno di mercato per l’estate bianconera.

Situazione dunque in divenire, con la certezza che Bonucci non rientra più tra le priorità della ‘Vecchia Signora’: al posto del difensore di Viterbo la doppia idea, de Vrij e Gabriel.