Inter a un bivio: Correa e Dzeko, solo uno rimane

L’Inter è pronta a prendere una scelta tra due attaccanti della squadra, Correa e Dzeko: solo uno dei due rimarrà in nerazzurro

Il calciomercato dell‘Inter potrebbe portare a importanti cambiamenti durante la prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri ovviamente dovranno fare dei tagli e uno di questi potrebbe essere in attacco. La squadra di Simone Inzaghi si è rialzata sia in campionato che in Champions League e adesso ha bisogno di continuità.

Durante la prossima sessione di calciomercato estiva l’Inter potrebbe arrivare a dover prendere una decisione su due attaccanti, Edin Dzeko e Correa. Uno dei due dovrà lasciare la squadra e la società sarebbe già orientata verso una scelta.

Calciomercato Inter, bivio in attacco: Dzeko resta e Correa se ne va

L’Inter torna a vincere in campionato superando per 1-2 il Sassuolo. A trascinare alla vittoria i nerazzurri è la doppietta di Edin Dzeko, che ancora una volta è decisivo per la squadra di Inzaghi. Proprio su questo starebbe ragionando la società interista.

I nerazzurri infatti l’estate prossima potrebbero dover scegliere uno tra Dzeko e Correa da tenere, e il bosniaco con la sua esperienza, nonostante l’età, sembrerebbe essere in vantaggio sull’argentino, che invece continua a faticare a essere decisivo. Inoltre l’uscita di Correa potrebbe portare un’entrata maggiore nelle casse interiste.