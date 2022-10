La panchina già traballa: rischia l’esonero dopo tre partite

Nuova avventura che inizia nel peggiore dei modi per il tecnico: tre partite senza vincere che lo pongono già a rischio esonero

In Serie A, come in tutti i campionato, iniziano ad arrivare le prime sentenze in panchina. Infatti nel campionato italiano sono stati già diversi gli esoneri e continuano a esserci diversi allenatori, anche di squadre importanti, che sono ancora a rischio esonero.

Uno di questi sembrerebbe essere un allenatore appena approdato sulla nuova panchina ma che dopo tre giornate non è ancora riuscito a vincere una partita. La società ragiona già sul suo futuro.

Calciomercato Bologna, Thiago Motta non vince: panchina già in bilico

L’esonero di Sinisa Mihajlovic dal Bologna ha destato non poche polemiche. Al suo posto la società rossoblu ha deciso di affidare la panchina a Thiago Motta, anche se la situazione non è cambiata in quanto a risultati.

Infatti con Thiago Motta in panchina il Bologna in tre partite ha collezionato due sconfitte e un solo pareggio. Dopo l’1-1 di ieri contro la Sampdoria però la società rossoblu potrebbe tornare sui suoi passi e iniziare a pensare già all’esonero del tecnico. Dunque Thiago Motta si trova già costretto a trovare i tre punti.