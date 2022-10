La Juve viene ‘provocata’: scambio secco con Miretti

Il talento bianconero finisce nel mirino della big europea. Ecco i dettagli della proposta pazzesca al club presieduto da Andrea Agnelli

Fabio Miretti sì è preso la Juventus sul campo, tra allenamenti e partite non passati inosservati ai tifosi, a noi addetti ai lavori e soprattutto ad Allegri. Il tecnico criticato per la sua poca se non scarsa predisposizione a lanciare i giovani… Di giovane ne ha invece lanciato uno, complice almeno inizialmente qualche infortunio di troppo in mediana, a partire di quello di Pogba.

“Non è vero che i giovani italiani giocano poco. Guardate me e Scalvini. Io sono gobbo da cima a fondo, lo sono sempre stato”, ha detto a ‘Dazn’ il classe 2003 confermando una spiccata personalità che senz’altro ha contribuito a entrare nelle grazie di Allegri. E a fornire prestazioni importanti che hanno acceso su di lui l’interesse di diverse big europee. Un paio inglesi, Arsenal in primis, ma anche spagnole. In tal senso occhio al Barcellona, club che di talento forse se ne intende più di tutti. I blaugrana, come provocazione ma non troppo, potrebbero farsi avanti per Miretti con una idea di scambio.

Calciomercato Juventus, Miretti per Alex Balde

Nel mirino della Juve sarebbe finito Alex Balde, terzino sinistro di grande prospettiva in forza nella squadra di Xavi. A caccia di un erede di Alex Sandro, Cherubini e soci potrebbero bussare in casa Barca proponendo 20-25 milioni cash per il cartellino del diciottenne gestito da Mendes e che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2024. E che, secondo indiscrezioni spagnole, piace molto all’Inter. Il Barcellona non intende privarsene, a meno che ‘La Vecchia Signora’ non accetti di barattarlo con Miretti. Ecco la ‘provocazione’ in salsa catalana, che ovviamente la società targata Exor rispedirebbe al mittente.