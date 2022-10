Vlahovic e Lautaro scaricati: ecco il nuovo bomber

Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez continuano a segnare in Serie A, ma non andranno via: ecco il nome del nuovo goleador

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino un nuovo bomber se non dovesse arrivare all’attaccante inglese del Tottenham, Harry Kane. Un piano B entusiasmante che non riguarda la Serie A, e in particolar modo Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez.

Come svelato dal quotidiano tedesco Bild, il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione visto che il posto è ancora vuoto dopo l’addio di Robert Lewandowski, volato direttamente a Barcellona. Il club bavarese è sempre molto interessato all’attaccante del Tottenham, Harry Kane, con il suo contratto che è in scadenza con gli inglese nell’estate del 2023. Un’idea perfetta per il gioco di Julian Nagelsmann, che vorrebbe un profilo con maggiore mobilità in grado di partecipare alla manovra offensiva.

In passato anche Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez, rispettivamente attaccanti di Juventus e Inter, sono stati accostati al Bayern Monaco, ma il club tedesco ha trovato un possibile sostituto di Lewandowski davvero speciale.

Bayern Monaco, il nuovo bomber per Nagelsmann

Il Tottenham chiederà più di 100 milioni di euro per l’attaccante inglese e così il Bayern Monaco potrebbe scommettere su un nuovo profilo, come quello di Marcus Thuram, attaccante francese, che potrebbe dire addio al Borussia Mönchengladbach nell’estate del 2023. Un’idea importante con il giocatore che vanta già tanta esperienza in Bundesliga dopo tanti anni di apprendistato. Il suo futuro potrebbe essere proprio al Bayern Monaco per una nuova avventura da urlo.