Conte verso la firma: offerta shock

Il Tottenham vuole blindare Antonio Conte e sta preparando un’offerta di rinnovo clamorosa

Il Tottenham ha ritrovato una propria identità da quando è arrivato Antonio Conte in panchina. Attualmente gli Spurs occupano il terzo posto nella classifica di Premier League, a soli 3 punti dal Manchester City e a 4 lunghezze di distanza dall’Arsenal capolista.

La notizia sorprendente che arriva da ‘Football insider’ riguarda proprio Antonio Conte. Il Tottenham sta per presentare al tecnico pugliese una nuova proposta per il rinnovo. Il club londinese riconosce la bravura dell’allenatore italiano ed è consapevole della possibilità di ritornare in alto con lui. Ecco perché non intende perderlo, anzi vuole costruire un progetto a lungo termine, rendendolo ancor più centrale. Il suo contratto scadrà al termine di questa stagione e la società è già pronta ad offrirgli un rinnovo.

Tottenham, proposta mostre per il rinnovo di Conte

Il Tottenham è in trattativa con Antonio Conte per un rinnovo che prevede un ingaggio di circa 20 milioni di sterline a stagione. Uno stipendio stratosferico che renderebbe l’allenatore salentino il più pagato della Premier League. Il club londinese è fiducioso sulla buona riuscita della trattativa. Il rinnovo di Conte significherebbe addio definitivo al possibile ritorno alla Juventus come sostituto di Allegri. I bianconeri avevano valutato anche l’ipotesi di un suo clamoroso ritorno. Dall’Inghilterra danno quasi per fatta la chiusura della trattativa per il rinnovo.