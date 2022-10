“Mistero fitto”: ora il Milan affronta il caso de Ketelaere

Il colpo più importante del mercato estivo del Milan, sembra non decollare. Arrivato tra l’entusiasmo del popolo rossonero, ora deve rispondere sul campo

Dopo la brutta sconfitta rimediata in Champions League per mano del Chelsea a Stamford Bridge per 3 a 0, i tifosi della squadra rossonera si interrogano sui calciatori che non stanno dando il contributo sperato. Tra questi, c’è un calciatore arrivato nella sessione estiva di mercato tra l’entusiasmo di tutti, ma che in questa prima di stagione si è visto poco e nulla.

Stiamo ovviamente parlando di Charles De Ketelaere, acquistato nel mercato estivo per circa 35 milioni di euro dal Club Bruges. Arrivato tra l’entusiasmo generale, visti anche i paragoni con una leggenda del Milan e del calcio mondiale come Kakà, il ventunenne sta facendo molta fatica in questa prima parte di stagione. Nella partita giocata contro i blues, si è divorato un gol clamoroso a due passi dal portiere Kepa. Il ‘Corriere della Sera’ approfondisce il momento complicato che sta attraversando il talento olandese.

De Ketelaere non ingrana: “Si deve svegliare”

Come detto, visti i paragoni e vista la cifra che la dirigenza ha investito su di lui, il popolo rossonero si aspettava un calciatore completamente diverso. Vero che il campionato belga non è minimamente paragonabile a quello italiano, ma questo non può essere un alibi che si può portare avanti per tutta la stagione. Dopo circa due mesi di stagione, il ragazzo non ha minimamente fatto vedere le proprie qualità, con i tifosi che iniziano a perdere la pazienza domandandosi se il suo acquisto sia stato un flop per il club. “Deve svegliarsi!”, la sentenza dopo la prova deludente del classe 2001 fra le mura di Stamford Bridge.

Il Milan, dal mister Stefano Pioli alla società, sono sempre convinti dell’idea che al ragazzo serva tempo per ambientarsi sia con i nuovi compagni e sia con il campionato di italiano. Vedono un calciatore con qualità importanti, e sono convinti che farà ricredere tutti i tifosi che al momento non lo vedono un giocatore importante per la squadra. Che il ragazzo abbia qualità è fuori discussione, ma ora è giunto il momento di farle vedere ai tifosi rossoneri. I 35 milioni investiti su di lui pesano e non poco, ed ora sta a lui dimostrare di valere questa grande cifra.