Kvaratskhelia, ecco chi è la sua bellissima fidanzata: svelato il suo volto VIDEO

Una news improvvisa su Kvicha Kvaratskhelia e fidanzata: come si chiama la ragazza e cosa fa, questo è il suo viso.

Esplode il gossip Kvaratskhelia fidanzata dopo che sui social è spuntato il video di quella che sembra essere la compagna ufficiale dell’attaccante di Napoli e nazionale georgiana. E ci sono anche un nome ed un cognome ben precisi.

Questo rumour Kvaratskhelia fidanzata è sorto dopo che un profilo TikTok non ufficiale dedicato al numero 7 georgiano ha pubblicato una brevissima clip. All’interno di questo video della durata di pochi secondi si vede una signorina dalle belle fattezze tipiche proprie dell’area asiatica dove è situata la Georgia.

E poco dopo si vede una giocata di Kvaratskhelia con la maglia della sua Nazionale. Ed allora fidiamoci, dal momento che la ragazza in questione è presente sia su Instagram che su TikTok.

Purtroppo per mancano del tutto dei riferimenti personali. Sappiamo che lei era presente fino a settembre su Instagram, poi però ha reso il suo profilo privato e quindi ad oggi non è più possibile cercare di estrapolare dei contenuti visivi sul conto della fidanzata di Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia fidanzata, come si chiama lei?

Il nome di questa ragazza è Nitsa Tavadze. Su Instagram in particolare può vantare quasi diecimila followers.

Sempre stando a ciò che dicono i soliti bene informati, pare anche che la bella Nitsa al momento non avrebbe seguito Kvaratskhelia nella sua fin qui meravigliosa avventura in Italia. Preferendo così restare in Georgia per il momento, probabilmente per ultimare gli studi.

A Napoli il bravissimo Kvicha è per ora solo, ma certamente quanto prima possibile è nei piani una lieta convivenza con la sua partner.

Per quanto riguarda il presente, il ragazzo non si monta affatto la testa nonostante una partenza turbo alla quale pochissimi altri calciatori stranieri approdati in Serie A e poi affermatisi come stelle del calcio ci hanno fatto vedere in passato.

Il Napoli ha fatto centro, pagando all’incirca 10 milioni per vestire con la propria maglia azzurra un ragazzo di 21 anni dal grande avvenire. E che ha già dimostrato di valere almeno tre o quattro volte di più la cifra spesa per il suo acquisto.