Il Chelsea spaventa Milan e Inter: pronti 150 milioni

Il calciomercato non dorme mai ed il Chelsea, in vista di giugno, è pronto a far tremare Milan e Inter con la maxi offerta

Non è un mistero che il Chelsea, a partire dal cambio societario fino all’esonero di Tuchel, abbia deciso di cambiare molto per costruire qualcosa di importante per il futuro. I ‘Blues’ si sono affidati a Graham Potter che sta guidando in prima persona le scelte da attuare nel mercato estivo, il prossimo giugno.

Il giornalista del ‘Daily Telegraph’ Matt Law, su Twitter, ha fatto il punto su una novità importante in casa Chelsea che influirà notevolmente sul calciomercato di Inter e Milan.

Non solo Leao: il Chelsea sfa tremare pure Inzaghi

I ‘Blues’ avrebbero infatti intenzione di cambiare tanto in vista del prossimo anno: “Christopher Vivell si unirà al Chelsea come direttore tecnico, dopo aver lasciar l’RB Lipsia, dove era impiegato nello stesso ruolo. Il club lo ha incontrato di nuovo questa settimana”. Ecco perchè, con la firma imminente del nuovo dt, la società londinese ha in mente un doppio colpo di assoluto spessore con buona pace di Milan ed Inter. Il Chelsea, infatti, non ha affatto rinunciato all’idea di scippare Rafael Leao al Milan. Il portoghese non ha ancora rinnovato il contratto con il club campione d’Italia e la proposta pronta, da ben 100 milioni, potrebbe effettivamente far titubare Maldini e Massara.

Attenzione massima rivolta anche in casa Inter dove il profilo di Alessandro Bastoni rimane in primissimo piano. Per il giovane talento nerazzurro sarebbero pronti 50 milioni di euro: una proposta congrua che accontenterebbe le richieste dell’Inter.

Un’offerta complessiva da ben 150 milioni di euro, con Milan ed Inter che se l’ipotesi dovesse concretizzarsi difficilmente potrebbero dire categoricamente di no a cifre tanto importanti.