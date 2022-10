Ancelotti rompe il silenzio: annuncio e ‘sgambetto’ alla Juve

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha rilasciato un annuncio sul futuro di un calciatore accostato alla Juventus sul calciomercato

“Le partite a Milano non finiscono mai”. Questa frase firmata Massimiliano Allegri, che oggi si è espresso come di consueto nella conferenza stampa della vigilia, la dice lunga sul match che dovrà affrontare domani la Juventus. A partire dalle ore 18:00, i bianconeri se la vedranno faccia a faccia con Stefano Pioli e il suo Milan, all’interno della gabbia infuocata di San Siro.

Insomma, un banco di prova niente male. Chiaramente ‘La Vecchia Signora’ rischia non poco, visto che una nuova sconfitta potrebbe rigettare tutto l’ambiente in uno sconforto difficile da gestire. Di questo è senza dubbio ben consapevole il tecnico livornese, tenendo conto dell’enorme bagaglio d’esperienza che porta con sé. I successi ai danni di Bologna e Maccabi Haifa rappresentano un piccolo segnale di ripresa, ma non sono neanche lontanamente sufficienti.

Tra poco meno di 24 ore potremo, invece, avere un quadro più delineato della situazione e del momento attuale della squadra torinese, dopo la sosta per le Nazionali. Non solo il risultato però, Vlahovic e compagni sono chiamati perlomeno a mettere in mostra una grande e convincente prestazione. Ad ogni modo, portare a casa punti contro il ‘Diavolo’ è impresa abbastanza ardua, anche per via degli assenti. Tra questi figura sempre Paul Pogba, il quale ha ripreso da poco a correre sul campo.

Calciomercato Juventus, Ancelotti su Kroos: “Il rinnovo dipende da lui”

Finora il ritorno alla Continassa del francese non ha portato i frutti sperati. Inevitabile sentire la mancanza di un giocatore del genere, che di certo potrebbe fare ancora la differenza (infortuni permettendo). Ma, nonostante l’acquisto a zero di Pogba, la dirigenza bianconera continua a guardarsi attorno e, in particolare, segue attentamente la vicenda legata al futuro di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto giugno 2023 e, al momento, lo stipendio ammonta a 11,7 milioni di euro netti all’anno.

Giunto all’età di 32 anni (ne compirà 33 il 4 gennaio), la figura del campione ex Bayern Monaco sta perdendo sempre più rilevanza nell’immenso universo Real Madrid, soprattutto ovviamente a causa del dato anagrafico. Di conseguenza, lo stesso calciatore potrebbe aver voglia di tentare una nuova esperienza altrove – a parametro zero -, non prolungando l’accordo con i ‘Blancos’. Sulla spinosa questione, è intervenuto quest’oggi mister Carlo Ancelotti: “Kroos sta molto bene fisicamente e mentalmente – ha dichiarato Ancelotti in conferenza -. Si allena sempre e ha il sorriso sulle labbra. Non è mai arrabbiato, non sente la pressione delle partite. Il rinnovo? È nelle sue mani, dipende da lui. Se vorrà rinnovare, tutti qui al Real saremo contenti“. Parole chiare, che non lasciano ad ulteriori interpretazioni. E la Juve osserva.