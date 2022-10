Assist di Kean, la Juventus vince il primo duello con il Milan

Gli occhi delle squadre di mezza Europa sono finiti su un calciatore che sta facendo parlare di sé

Se ne era già parlato questa estate, ma già durante l’ultimo Europeo aveva avuto modo di mettersi in mostra con la sua nazionale.

Il suo valore è schizzato nel settembre 2021 portando la valutazione a circa 18 milioni di euro. Niente male per un ventiduenne che di certo ha dovuto farsi strada in un panorama difficile come quello del calcio. In Italia si è aperta una sfida a due per portarlo in Serie A, ma ora Allegri sembra deciso a fare da guastafeste per accaparrarsi il giocatore nella prossima estate.

Duello a tre per il gioiello del Salisburgo

Come riportato da calciomercato.it su Noah Okafor hanno già messo gli occhi Milan e Inter. Però Allegri ha drizzato le antenne e farebbe di tutto per portare la punta centrale a Torino. Il ventiduenne di origini nigeriane sta facendo parlare di sé, soprattutto dopo le prestazioni internazionali in Champions League con la maglia del Red Bull Salisburgo. La Juventus potrebbe studiare due opzioni per intavolare la trattativa: lo scambio con Kean, oppure inserire quest’ultimo sul mercato per fare cassa. Anche se Moise Kean non è il profilo più adatto per il Salisburgo, la Juve potrebbe provare a proporre uno scambio. La valutazione dei due giocatori è molto simile e la dirigenza juventina potrebbe tentare lo scambio secco dopo aver riscattato Kean. Okafor ha la scadenza fissata nel 2024, ma già a giugno il suo prezzo si abbasserebbe, qualora non trovasse l’intesa per un prolungamento con gli austriaci. La Juventus comunque non dovesse andare in porto lo scambio, potrebbe comunque provare a cedere Kean per fare cassa e finanziare l’acquisto dello svizzero. Al momento Okafor ha siglato 8 reti e contributi ad altre 2 tramite i suoi assist, il tutto in 14 partite tra tutte le competizioni. Sicuramente la concorrenza internazionale sarà molta, ma Allegri dovrà guardarsi anche in casa: Inter e Milan vigilano attente.