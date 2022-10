Via libera definitivo: è Inter-Juve per la freccia low cost

La big ha mollato definitivamente un obiettivo sul calciomercato in entrata: Inter e Juventus potrebbero cercare di approfittarne in futuro

Neanche il tempo di riposarsi un po’ che già si torna in campo. Domani comincerà la nona giornata del campionato di Serie A e ad aprire le danze, stavolta, saranno Sassuolo e Inter. Un match complicato per la ‘Beneamata’, molto più di quello che si potrebbe pensare. Perché i nerazzurri vengono dall’entusiasmante e sorprendente successo ai danni del Barcellona, ma adesso dovranno mettere in mostra continuità a livello di prestazioni e, soprattutto, risultati.

Bisogna evitare assolutamente che la magica serata in quel di San Siro sia soltanto una parentesi. Affinché ciò non avvenga, sarà necessario vincere ancora e subito, in modo da lasciarsi alle spalle definitivamente l’ultimo periodo buio. Dopo la truppa di Inzaghi, toccherà a Milan e Juventus affrontarsi faccia a faccia nella gabbia del Meazza. È in assoluto lo scontro più atteso di questo turno, con i bianconeri targati Allegri che cercheranno di superare nel migliore dei modi il duro banco di prova in questione, per dimostrare – come nel caso dei nerazzurri – che c’è una ripresa vera e propria. Non solo calcio giocato però: le strade di Inter e Juventus vanno ad intrecciarsi in ambito di calciomercato.

Calciomercato, il Barcellona ha mollato Galan: Inter e Juve possono approfittarne

Entrambe le italiane, infatti, avrebbero bisogno di potenziare la fascia sinistra. Alex Sandro non fornisce più le giuste garanzie a ‘La Vecchia Signora’ a livelli elevati. Sul fronte lombardo, invece, Gosens non riesce a ritagliarsi spazio e rimane un caso al momento. Soprattutto i nerazzurri hanno perso parecchio in quella zona del campo con la perdita di Ivan Perisic. Di conseguenza, più avanti si dovrà intervenire per forza e, in tal senso, attenzione alla pista Javi Galan.

Terzino sinistro spagnolo di proprietà del Celta Vigo – classe ’94 (27 anni) -, Galan è stato un concreto obiettivo del Barcellona la scorsa estate. I blaugrana, come riferisce ‘Mundo Deportivo’, erano incerti circa l’approdo di Marcos Alonso e hanno portato avanti i dialoghi col club spagnolo fino a fine agosto, per poi – come noto – tuffarsi in maniera definitiva sull’ex Chelsea. I blaugrana ovviamente non torneranno a farsi vivi, perciò Juventus e Inter potrebbero approfittare della situazione favorevole. Situazione favorevole anche da un punto di vista economico: Galan presenta una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, ma potrebbe partire anche per un’offerta sui 15. Nerazzurri e bianconeri ci pensano.