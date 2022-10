Brozovic ha già detto sì: via dall’Inter

Il calciomercato non si ferma mai e continua a regalare un retroscena suggestivo: Brozovic può andar via dall’Inter

Novità interessanti in casa Inter con il centrocampista croato dell’Inter, Marcelo Brozovic, pronto a dire addio al club nerazzurro.

Come riportato dal portale spagnolo “todofichajes.com”, i media inglesi hanno rivelato come Marcelo Brozovic sia l’obiettivo numero uno del Liverpool per puntellare il centrocampo a disposizione di Jurgen Klopp. Lo scorso febbraio è arrivato il rinnovo contrattuale con la società milanese, ma dopo la situazione finanziaria non troppo esaltante potrebbe esserci l’addio per risparmiare il suo stipendio molto alto.

Al momento il centrocampista croato è alle prese con un infortunio rimediato con la Nazionale: Simone Inzaghi non vede l’ora di recuperarlo in vista delle prossime sfide prima della sosta Mondiale.

Inter, Brozovic verso l’addio

Brozovic potrebbe così andar via accettando il progetto prestigioso del Liverpool, che già da tempo è sulle sue tracce. In questo modo è possibile che il croato possa andar via a giugno con un nuovo capitolo della sua carriera davvero esaltante. Nel corso di questi lunghi anni in maglia nerazzurra, Brozovic è diventato un giocatore esperto e capace di risolvere anche in zona gol alcune sfide importanti. Un centrocampista davvero completo, pronto così a scoprire anche la Premier League, uno dei campionati più avvincenti del mondo.