Flop Milan: “Giocatore di seconda fascia”

Cocente sconfitta del Milan in Champions League contro il Chelsea. Prestazione insufficiente dei rossoneri, quante critiche

Brutta sconfitta in Champions per il Milan. Un passo indietro per gli uomini di Stefano Pioli, sconfitti 3-0 in casa del Chelsea. Prestazione da dimenticare per la compagine rossonera, che dovrà subito ricaricarsi in vista del big-match di campionato contro la Juventus, in programma sabato pomeriggio a San Siro.

Così ai microfoni di Radio Radio il giornalista Furio Focolari ha criticato apertamente la prestazione dei rossoneri, in particolar modo di due calciatori: “Per il Milan le assenze devastanti e un paio di presenze preoccupanti. De Ketelaere ce lo aspettiamo tutti, ma così non va. E il Tomori visto ieri sera è un giocatore di seconda fascia”.

Milan, ora testa alla Juventus

Sviste a livello difensivo importanti per la retroguardia di Stefano Pioli, in particolar modo di Tomori, che non è riuscito a mostrare tutto il suo talento contro la sua ex squadra. Il Milan ha creato poco in fase offensiva: solamente Leao ha provato a fare qualcosina in più senza incidere contro il Blues. Il Chelsea ha dimostrato di avere valori tecnici migliori, anche a causa di vari forfait in casa rossonera. Theo Hernandez dovrebbe recuperare in vista della super sfida contro la Juventus.