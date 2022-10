Riecco Gabigol, è pronto il grande ritorno

L’ex attaccante dell’Inter, che continua a segnare a raffica nel Flamengo, potrebbe tornare in Europa: lo vuole il nuovo Siviglia di Sampaoli

Dopo un lungo tira e molla sul prezzo giusto per la sua cessione a titolo definitivo al Flamengo, Gabriel Barbosa Almeida – per tutti Gabigol – ha lasciato l’Inter, proprietaria del suo cartellino, a gennaio 2020. L’operazione, condotta magistralmente dall’abile Marotta, fruttò ai nerazzurri 18 milioni più il 20% dell’eventuale futura rivendita.

Nella squadra in cui già stava giocando in prestito prima dell’affare di ormai tre anni fa, Gabigol ha continuato a segnare gol a grappoli: sono ben 122 in 181 gare ufficiali col club rubronegro. Ora però potrebbe essere tornato il momento di tornare in Europa: un desiderio che comunque lo stesso attaccante aveva sempre espresso di voler portare a compimento. In Italia Gabigol è stata una meteora, con pochissime apparizioni per poter mostrare il suo valore. A 26 compiuti poco più di un mese fa, il centravanti verdeoro è pronto a lasciare un segno tangibile della sua presenza anche nel Vecchio Continente.

Gabigol nel mirino del Siviglia: primo nome di Sampaoli

La pesante sconfitta, l’ennesima, è stata fatale a Julen Lopetegui, cacciato alla fine della gara persa mercoledì sera in Champions contro il Borussia Dortmund. Il sostituto, un nome che già circolava da giorni nell’ambiente andaluso, è Jorge Sampaoli. Che già oggi – come riferisce Fichajes.net – potrebbe dirigere il primo allenamento del Siviglia.

Ebbene sempre il portale iberico riferisce che il primo nome sulla lista del sanguigno tecnico argentino sia proprio quello di Gabigol. Un profilo intrigante, affamato, con motivazioni: a gennaio il brasiliano potrebbe davvero far ritorno in Europa. E dare legittimità al suo impegnativo soprannome.