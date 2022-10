Agguato United, la Juve è avvisata: ten Hag si gioca lo scambio

Al tecnico dei ‘Red Devils’ piace il profilo del centrocampista bianconero e potrebbe offrire in cambio un esubero da appena 19 minuti in stagione

Non si è trattato dell’avvio più incandescente della sua storia recente, ma il Manchester United può dirsi ugualmente soddisfatto per i risultati maturati sul campo nelle prime sette giocate. Ad aver dato maggiore spinta a livello mentale è stato il cambio panchina, ora nelle mani di ten Hag, rispetto a quanto visto lo scorso anno.

Con un organico di grande qualità ed esperienza, il tecnico ha volontà di confermarsi tra i migliori. Ma per farlo potrebbe aver bisogno di qualche rinforzo mirato già nella sessione invernale di mercato, pescato direttamente in casa Juventus. Si tratta di Manuel Locatelli, entrato anche nell’orbita dell’Arsenal. Insomma il futuro del mediano sembrerebbe riportare scritto Premier League, ma alle dovute condizioni. Non è di certo un calciatore economico, sebbene negli ultimi mesi non abbia brillato come ci si aspettasse. Per raggiungerlo, ten Hag avrebbe persino una carta da giocarsi: quella dell’esubero Donny van de Beek.

Calciomercato, Locatelli per van de Beek affare pro-United

Il centrocampista olandese ha calpestato i manti erbosi inglesi per soli 19 minuti in questo inizio di stagione con la maglia dello United, mai un bottino tanto scarno nella sua carriera professionistica. E pensare che appena un paio di anni fa era stato acquistato dall’Ajax per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Ora lo United vuole sbarazzarsene, quindi quale modo migliore di investirne il cartellino in uno scambio con l’utilissimo Locatelli.