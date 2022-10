Viky Varga incanta su Instagram: capricci che costano un occhio della testa

Viky Varga incanta tutti su Instagram: capricci che costano un occhio della testa, social impazziti per il dettaglio extra lusso.

La moglie di Graziano Pellé incanta i suoi fan sul suo profilo Instagram, la statuaria consorte dell’ex nazionale azzurro sfoggia spesso accessori che fanno sognare, ma uno in particolare ha scatenato letteralmente il web.

Viky Varga, modella ungherese, è nata a Gyor il 15 luglio. Lo stesso giorno del marito, che però ha dieci anni più di lei, chiamato Graziano dai genitori in onore dell’ex Campione del mondo 1982, Ciccio Graziani.

La modella è l’attuale moglie del calciatore italiano Graziano Pellé. I due si sono conosciuti in Olanda, otto anni fa, quando il giocatore fu ingaggiato dal Feyenoord e da allora non si sono più lasciati. Lei lo ha seguito anche in Cina, quando Pellé indossava la maglia dello Shandong Luneng. L’ex attaccante della Nazionale italiana di calcio e la modella ungherese hanno scelto Ostuni (Brindisi) per celebrare oggi il loro matrimonio.

Sui suoi social la modella ha sempre incantato i suoi follower mostrando uno stile unico e inconfondibile che le hanno permesso di diventare una vera e propria star sui social, il suo profilo conta più di seicentomila seguaci.

La foto che incanta tutti: ecco l’accessorio che ha fatto impazzire il web

L’ungherese si è resa protagonista dell’attenzione dei media grazie alla bellissima borsa sfoggiata in una foto su Instagram e che, in men che non si dica, ha catturato l’attenzione del popolo web.

Nella foto che ha scatenato i social la modella indossa un abito realizzato dal brand Zimmermann, ma ciò che ha catturato l’attenzione dei fan è la borsetta sfoggiata dalla Varga. Si tratta di un articolo realizzato dal noto marchio Furla ed è il modello 1927 S Top Handle, il cui costo si aggira intorno alle 300 euro. Il tocco in più è un foulard realizzato dallo stesso brand il cui costo si aggirerebbe intorno alle centinaia di euro. Insomma un abbinamento che ha fatto il giro del web ed è corsa per aggiudicarselo: non è la prima volta che Viky detta legge in fatto di moda!