Champions League: primi punti europei per la Juventus, Milan schiacciato dal Chelsea

Sorride la Juventus, Milan deluso: questo, in sintesi, il bilancio della serata di Champions League delle italiane

Vittoria scacciacrisi in Europa per la Juventus di Allegri che all’Allianz Arena supera il Maccabi Haifa. Nulla da fare per il Milan sul campo del Chelsea.

Primo successo in Champions League per la Juventus che all’Allianz Stadium si impone con merito su un intraprendente Maccabi Haifa. A sbloccare il risultato dopo 36’ è Rabiot, bravo a sfruttare un delizioso assist di Di Maria dopo qualche errore di Vlahovic. Quest’ultimo raddoppia ad inizio ripresa, ancora su assist dell’argentino, tra i migliori dei suoi nella serata che tiene vive le speranze europee della squadra di Allegri in vista del ritorno ad Haifa in programma martedì prossimo. Occhio però alla fase difensiva come testimoniato dall’incertezza che ha portato al gol di David nel finale prima del definitivo 3-1 siglato ancora da Rabiot.

Il Milan, invece, sbatte contro l’esuberanza del Chelsea. Ai londinesi bastano 24’ per sbloccare il risultato con Fofana, in gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un flipper nel cuore dell’area di rigore rossonera. La squadra di Pioli resta in partita fino al 56’ quando è l’ex Aubameyang a raddoppiare con una conclusione al volo prima del 3-0 siglato da James sei minuti dopo. Vittoria importante per la squadra di Potter che aggancia proprio il Milan a quota 4 punti in classifica nel gruppo E.

Juventus e Milan in Champions League: risultati e classiche

JUVENTUS-MACCABI HAIFA 3-1

36’ e 84′ Rabiot, 50’ Vlahovic, 75’ David

Classifica gruppo H: Paris SG 7, Benfica 7, Juventus 3, Maccabi Haifa 0

CHELSEA-MILAN 3-0

24’ Fofana, 56’ Aubameyang, 62’ James

Classifica gruppo E: Salisburgo 5, Chelsea 4, Milan 4, Dinamo Zagabria 3