UFFICIALE | Il Napoli non rischia: blindato il gioiellino azzurro

Il Napoli blinda Alessio Zerbin: ufficiale il rinnovo per cinque anni dell’esterno offensivo classe ’99

Il Napoli crede in Alessio Zerbin: il club azzurro ha ufficializzato il prolungamento contrattuale del giocatore lo scorso anno al Frosinone, in Serie B.

Un “colpo” in prospettiva per il Napoli. Il club azzurro ha ufficializzato di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto con Alessio Zerbin, esterno offensivo classe ’99 di proprietà dei partenopei. Giocatore di grande talento, Zerbin ha prolungato fino al 2027 l’accordo che lo lega al Napoli.

“La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin fino al 30 giugno 2027” recita la nota ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis dopo aver già blindato il portiere Alex Meret, con contratto rinnovato fino al 2024 (con opzione per un’altra stagione) per il portiere classe ’97.

Calciomercato Napoli, ufficiale il rinnovo di Zerbin

Pescato dal Gozzano nel 2017, Alessio Zerbin è un dei giovani più interessanti in forza al Napoli. Lo scorso anno è stato protagonista di una buona stagione con la maglia del Frosinone in Serie B: trentadue gettoni di presenza, nove gol e tre assist tra campionato e Coppa Italia per il giocatore originario di Novara e ben visto anche da Luciano Spalletti.

In questa prima fase della stagione, con la squadra maggiore del Napoli, Alessio Zerbin ha giocato cinque volte tra campionato e Champions League, totalizzando novantasette minuti in campo. Un giocatore di grande prospettiva e il rinnovo fino al 2025 conferma la fiducia del club partenopeo nei suoi confronti.