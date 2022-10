Dalla Champions al derby di mercato: la Juve sfida’ il Milan in attacco

La Champions League ha acceso i riflettori sulle squadre italiane con anche Juventus e Milan dopo i grandi successi di ieri di Napoli e Inter. Bianconeri e rossoneri oltre ad essere accomunati dalla serata potrebbero anche accendere un duello sul mercato

Le magiche notti della Champions League hanno abbracciato ieri Inter e Napoli, mentre questa sera sono invece scese in campo Milan e Juventus rispettivamente contro Chelsea e Maccabi Haifa. Un girone molto equilibrato quello dei rossoneri, che nella prossima saranno di scena a Londra, mentre i bianconeri di Allegri si sono complicati il cammino con l’avvio horror contro PSG e Benfica. Al netto dei risultati del campo le due compagini italiane che hanno giocato questa sera potrebbero essere accomunate anche da possibili desideri e intrecci comuni in sede di calciomercato, il tutto proprio con la musichetta della Champions a fare da sottofondo.

Il punto di congiunzione è di fatto il Chelsea, che ha diversi possibili intrecci futuro col Milan. I ‘Blues’ apprezzano parecchio le qualità di Rafael Leao mentre ai rossoneri nel recente passato sono stati accostati con modalità e costi differenti giocatori come Ziyech e Armando Broja. Proprio quest’ultimo potrebbe finire al centro di un duello.

Calciomercato, anche la Juventus si unisce al Milan: la corsa per il giovane Broja

Il Milan, viste età e condizioni fisiche degli interpreti a disposizione di Pioli, va a caccia di nuovi attaccanti centrali. Tra i vari obiettivi possibili per il futuro c’è anche Armando Broja del Chelsea, rientrato dal prestito ma relegato al ruolo di semplice alternativa, con un minutaggio scarsissimo in Premier League. L’albanese non è quindi al centro del villaggio dei ‘Blues’ e potrebbe finire in lista cedibili a dispetto di un contratto lunghissimo fino al 2028 ed con un prezzo non inferiore ai 25/30 milioni.

Al netto del Milan non va esclusa però anche la Juventus che tra un paio di sessioni potrebbe anche salutare Moise Kean e fare spazio ad un altro attaccante giovane e futuribile. Potrebbe così crearsi un’azione di disturbo con annesso derby all’italiana per l’attaccante che qualche tempo fa fu accostato anche al Napoli.