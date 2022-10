Sfida totale: Juve-Inter, ecco il campione d’Europa

Il calciomercato di Inter e Juventus può infiammarsi con un grande colpo a zero il prossimo giugno: c’è la fila

La Serie A ha fino a questo momento visto Napoli e Atalanta dominare, dopo sette giornate di campionato. In leggero ritardo il Milan, puntano ad un’immediata ripresa invece Juventus ed Inter. E proprio bianconeri e nerazzurri che, in vista del prossimo calciomercato estivo, possono sfidarsi per un grandissimo colpo.

Rinforzo in vista con l’occasione ghiotta, dalla Spagna, che può far felici Inzaghi e Allegri. Occhi a Madrid: adesso l’addio pare decisamente probabile, per la gioia delle italiane.

Saluta Ancelotti: colpo stellare, Allegri e Inzaghi in fila

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, in casa Real Madrid sembrerebbe inevitabilmente avvicinarsi l’addio di uno dei pilastri di Carlo Ancelotti. Si tratta di Toni Kroos, in scadenza il 30 giugno 2023 con la società di Florentino Perez. La proposta di rinnovo avanzata all’entourage del campione non ha soddisfatto il talento tedesco: il prolungamento per una sola stagione avrebbe indispettito Kroos che adesso valuta il cambio di casacca a parametro zero.

Manchester City, Manchester United, PSG e Liverpool: una concorrenza spietata per Juventus ed Inter che pure rimangono alla finestra per un possibile assalto nell’estate 2023.

Il 32enne di Greifswald, che non ha gradito l’approdo di Tchouameni con Ancelotti che lo sta spesso preferendo a Kroos, in questa stagione ha collezionato 9 presenze con 2 assist vincenti.