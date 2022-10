Che guaio per Allegri: si ferma il bomber, a rischio per la Champions

Brutte notizie per Allegri alla vigilia del match di Champions: l’attaccante potrebbe saltare la sfida contro il Maccabi Haifa

Proprio quando sembrava aver trovato la formula giusta, almeno a giudicare dall’intesa messa in mostra dai due nel match contro il Bologna, Max Allegri con tutta probabilità sarà costretto a rivedere i suoi piani in vista dell’impegno di Champions contro il Maccabi Haifa, in programma mercoledì sera all’Allianz Stadum.

Dopo aver svolto l’allenamento mattutino in palestra, per non aggravare l’entità dell’affaticamento muscolare sofferto dopo il match coi felsinei, l’attaccante potrebbe verosimilmente essere risparmiato per la gara europea.

Juve, si ferma Milik: le condizioni del polacco

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Sky Sport, non ci sarebbe preoccupazione sulle condizioni di Arek Milik, il giocatore polacco vittima dello stop che potrebbe scombinare il disegno tattico di Allegri.

In vista dell’importantissimo impegno di sabato prossimo contro il Milan, l’ex Napoli dovrebbe però essere tenuto precauzionalmente a riposo per il match contro gli israeliani. Probabile a qusto punto, considerando anche la permanenza della squalifica, un impiego dal 1′ di Angel Di Maria accanto a Dusan Vlahovic.