Esplode la bomba che riguarda Elettra Lamborghini ed un calciatore tra i più forti che ci siano in Serie A. A svelare tutto è proprio lei

Elettra Lamborghini ed un calciatore. L’avreste mai detto? E pensare che lei si è sposata solamente due anni fa con AfroJack, alias Nick van de Wall, apprezzatissimo dj, produttore discografico e molto altro. I due stanno insieme sin dal 2018 e sono sempre apparsi molto affiatati.

Ora però spunta questa notizia che ha sorpreso tutti quanti e che accosta Elettra Lamborghini ad un calciatore. E che calciatore. Si tratta infatti di un top player, presente da anni in Serie A e ritenuto uno dei migliori talenti in circolazione.

La conferma di tale accoppiamento che sta scatenando un gossip da non poco è arrivata proprio da Elettra Lamborghini, che di questo calciatore ha anche svelato il nome. E lo ha fatto con un sorriso innocente, come se la cosa potesse passare sotto voce.

Ma fermi tutti: non si tratta di niente di eclatante. La Lamborghini non ha tradito il suo amato Nick, e non c’è alcun riferimento ad un presunto flirt. Questo binomio tra la 28enne originaria di Bologna ed un grande giocatore del campionato italiano riguarda ben altro.

Elettra Lamborghini calciatore, chi è lui e cosa è successo

La bella Elettra ha svelato, nel corso di una intervista che risale ormai a tre anni fa, di avere letto un commento particolare sotto ad una foto che lei stessa aveva postato su Instagram. L’allora giurata di “The Voice Italia” si mostrava all’età di 5 anni.

Ed un suo ammiratore le scrisse di trovarla molto somigliante a Paulo Dybala, attaccante della Roma. La cantante emiliana, che non segue molto il calcio, ha poi confermato di trovarsi d’accordo.

Era andata a vedere come fosse Dybala, trovando in effetti che sussistono non poche somiglianze somatiche. “Come fossimo stati separati alla nascita”, disse Elettra tra le risate nel 2019.

La cosa ha destato il divertimento di tutti, in particolar modo della stessa regina del twerking italiana, che è da sempre apprezzata anche per la spontaneità e la capacità di sapere fare della spassosa autoironia.