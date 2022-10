L’ultimatum è Real: data definitiva, ora la Juve lo sa

La Juventus segue da tempo un importante calciatore del Real Madrid, che potrebbe lasciare il club la prossima estate: arriva l’ultimatum

Segnali di ripresa da parte della Juventus. Certo, non si può prendere troppo in considerazione un successo all’Allianz Stadium contro il Bologna, seppur netto. Ma era fondamentale per i bianconeri, considerando anche il tour de force che li aspetta in questo mese, tornare a vincere e conquistare i tre punti in campionato. Una boccata d’ossigeno, che consente a mister Massimiliano Allegri di respirare.

Il trainer livornese è stato pesantemente criticato nelle ultime settimane, a causa del (non) gioco espresso in campo dalla sua squadra. Diverse prestazioni al di sotto delle aspettative in maniera considerevole, culminate nel ko compromettente per mano del Benfica in Champions League e nella figuraccia di Monza (vincente in Serie A per la prima volta nella storia proprio di fronte a ‘La Vecchia Signora’). Che la Juventus stia finalmente uscendo dal periodo buio e oscuro? Rispondere in un modo o nell’altro sarebbe un azzardo adesso.

È passato troppo poco tempo e si dovranno necessariamente aspettare anche gare più impegnative al fine di emettere ulteriori giudizi. Domani vietato sbagliare col Maccabi Haifa, poi sarà il turno del Milan sabato. Una settimana di fuoco, che rappresenta un bel banco di prova per Vlahovic e compagni. Intanto la dirigenza torinese rimane concentrata pure su temi legati al calciomercato. In tal caso poniamo la nostra attenzione sul centrocampo, poiché giungono novità alquanto rilevanti dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, ultimatum del Real Madrid a Kroos: c’è la data

Sappiamo che la Juventus segue da parecchio Toni Kroos. La mezz’ala tedesca è in scadenza di contratto giugno 2023 (stipendio attuale da 11,7 milioni di euro netti) e l’idea di poterla aggiungere alla propria rosa a parametro zero stuzzica non poco i bianconeri. Il rinnovo, infatti, è tutt’altro che scontato, tenendo conto più che altro dell’età del calciatore (compirà 33 anni il 4 gennaio).

Nei giorni scorsi giravano insistentemente voci circa un possibile ritiro a fine stagione dell’ex Bayern Monaco. Ma, stando a quanto riferisce ‘Marca’, al momento nessuna decisione è stata presa al riguardo. Il Real Madrid targato Ancelotti, dal canto suo, intende scoprire la volontà di Kroos (che ora tace) entro il mese di febbraio, in modo da avere modo e tempo poi per intervenire sul mercato. Il numero uno della lista per sostituire il classe ’90 è Jude Bellingham del Borussia Dortmund, col gioiello inglese desideroso di approdare nella capitale spagnola. E la Juventus è spettatrice interessata dell’intricata vicenda.