Esonero Inzaghi, scelto il traghettatore: doppio sì

Sfida decisiva per il futuro di Simone Inzaghi quella di stasera contro il Barcellona. Scelto già il traghettatore: doppio sì

Inizio di stagione da dimenticare per l’Inter, con Simone Inzaghi che ora sente sempre più in bilico la propria posizione in panchina. Il tecnico nerazzurro infatti ha davanti a sé due partite fondamentali per il proprio futuro: quella contro il Barcellona in Champions League e quella contro il Sassuolo in campionato.

Serviranno risultati positivi a Inzaghi per riuscire a rimanere sulla panchina dell’Inter, altrimenti la società potrebbe prendere provvedimenti importanti. Già con una sconfitta questa sera, il club nerazzurro potrebbe decidere di esonerare subito il tecnico. Per sostituirlo sono arrivati già due sì.

Il futuro di Simone Inzaghi è sempre più in bilico. Il tecnico dell’Inter si gioca gran parte della permanenza sulla panchina nerazzurra nel big match di Champions League contro il Barcellona di questa sera. In caso di sconfitta potrebbe arrivare anche l’esonero immediato per Inzaghi.

Così la società nerazzurra inizia a sondare il terreno per i possibili sostituti che potrebbero traghettare la squadra fino a fine stagione. Il primo nome sarebbe quello di Paulo Sousa, in pole per la panchina del Verona, mentre l’altro nome sarebbe quello di Claudio Ranieri. Entrambi avrebbero dato la disponibilità a firmare un contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo. Tutto dipenderà dal futuro di Inzaghi.