C’è anche il Barcellona sulla strada di Inter e Juventus

Il calciomercato è sempre nei pensieri dei maggiori top club europei, con il campionato italiano che potrebbe perdere pezzi importanti

In questo avvio di stagione ci sono dei calciatori che si stanno mettendo particolarmente in mostra, tanto da attirare l’attenzione dei più grandi club europei. Una delle società maggiormente attive sul mercato è il Barcellona, che ha scelto il nostro campionato per rinforzare la propria rosa.

Con Sergi Roberto e Hector Bellerin che andranno in scadenza il 30 Giugno prossimo, il Barça, come riportato dal quotidiano spagnolo ‘sport.es’, è piombata sul terzino destro del Torino Wilfried Singo. Il calciatore ha il contratto in scadenza, ma il club di Urbano Cairo ha un opzione per il rinnovo di un ulteriore stagione. La decisione degli spagnoli di virare su Singo, ha preso piede dopo che il club catalano si è dovuto rassegnare sul fronte Azpilicueta.

Il Barca soffia Singo ai nostri top club. Milan, Inter e Juventus battute

Sul calciatore granata non c’è solo il Barcellona. Sul terzino, infatti, hanno mostrato grande interesse anche Juventus, Inter e Milan per cercare di rinforzare la rosa a disposizione dei propri allenatori. Un elemento che non è andato a favore delle squadre nostrane è certamente il fattore economico, con il Barca che nonostante le tante difficoltà, riesce ad avere una disponibilità molto più ampia rispetto alle squadre del nostro campionato.

Per le tre squadre italiane il suo acquisto sarebbe stato molto importante, oltre che per il valore del calciatore anche per via del mondiale, in quanto renderà la stagione ancora più difficile. Come detto, però, al momento sfidare squadre con una potenza economica importante come il Barcellona, non è semplice per le squadre del nostro campionato. Per il ragazzo, dunque, l’ipotesi giocare in Liga con la maglia blaugrana prende sempre più forma.

Per Singo giocare nel Barcellona sarebbe ovviamente un passo importante per la propria carriera, e questo potrebbe convincere il presidente granata a concedergli questa opportunità. Ovviamente la squadra di Xavi dovrà presentarsi negli uffici del Torino con una proposta irrinunciabile, per cercare di convincere il presidente Cairo a privarsene a breve.