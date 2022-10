Il Milan mette la freccia: sorpasso alla Juventus

Milan e Juventus potrebbero darsi battaglia per un talento internazionale. Allegri e Pioli pronti allo scontro

Milan e Juventus hanno avuto due cammini ben diversi fino a questo momento. I primi infatti, seppur con 2 pareggi e una sconfitta, stanno facendo un percorso sulla falsa riga dello scorso anno.

La Juventus invece, complici anche le due sconfitte in Champions League, ha trovato un attimo di respiro grazie alla vittoria sul Bologna. Da qui a dire che la crisi sia passata ce ne vuole, ma la cosa certa sta nel fatto che entrambe le squadre stanno cercando un profilo giusto per il reparto offensivo. Il mercato della Juventus al momento non sta convincendo e il Milan ha poche alternative lì davanti.

Pioli vs Allegri, obiettivo Ferran Torres

Ala sinistra di 22 anni, Ferran Torres è in forza al Barcellona di Xavi e con la valutazione di circa 40 milioni è uno dei giovani più richiesti sul mercato. Trasferitosi a gennaio 2022 dal City, il ragazzo ha finora disputato 8 partite con i blaugrana, siglando una rete e servendo un assist. Allegri lo vorrebbe fortemente nel suo undici, per dare un po’ di freschezza sulla sinistra, o all’occorrenza sulla destra, e sopratutto per godere di più alternative. Pioli in avanti ha poche scelte e soprattutto, a esclusione di alcuni, l’età media del reparto offensivo comincia a farsi sentire. Torres indubbiamente si adatterebbe molto meglio nel sistema tattico di Pioli, che è solito utilizzare 3 trequartisti dietro all’unica punta, ma anche nei bianconeri lo spagnolo troverebbe sicuramente spazio.

Cresciuto nelle giovanili del Valencia, Ferran Torres è solito giocare a piede invertito sulla fascia sinistra, ma in realtà è un profilo poliedrico e che potrebbe agire anche da trequartista all’occorrenza. Il costo è leggermente elevato, anche in virtù del suo contratto che scadrà a giugno del 2027, ma se il Milan dovesse perdere Leao ecco che Torres potrebbe rientrare perfettamente nel budget.