Milan, il comunicato UFFICIALE sugli infortunati: doppia tegola per Pioli

La trasferta di Empoli ha lasciato in dote al Milan altri giocatori infortunati: la diagnosi sul terzino è impietosa

Dopo aver dato per l’ennesima volta prova di grande carattere – andandosi a riprendere la vittoria nel tempo di recupero dopo esser stato raggiunto al 92′ dalla formazione locale – il Milan si lecca le ferite aggiornando la lunga lista dei giocatori infortunati.

Alle assenze di Tonali, Theo Hernandez e Mike Maignan – oltre a quella del lungodegente Zlatan Ibrahimovic – si sono infatti aggiunti gli stop di Alexis Saelemaekers, Davide Calabria e Simon Kjaer, usciti anzitempo dalla gara del ‘Castellani’. Un bel guaio per Stefano Pioli, che nella giornata di lunedì ha preso visione del bollettino medico uffiiciale rilasciato dalla società rossonera.

Il comunicato ufficiale del Milan: le condizioni di Calabria e Kjaer

“Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina Davide Calabria hanno evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Per quanto riguarda invece Simon Kjaer è stata riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, il giocatore verrà rivalutato tra una settimana circa“, si legge nela nota ufficiale del club meneghino.

Per il terzino italiano lo stop si aggira intorno ai 3 mesi: il 2022 può dunque considerarsi già finito per uno dei titolarissimi del tecnico parmigiano, che già non può contare su Alessandro Florenzi come sostituto del nativo di Brescia. Il carismatico difensore danese dovrebbe invece cavarsela con due settimane di riposo, all’interno delle quali però c’è il doppio confronto col Chelsea e lo scontro diretto con la Juve di sabato prossimo…