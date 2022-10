Caos Ronaldo, attacco mai visto: “Vergognoso”

Ancora una sconfitta cocente per il Manchester United nel derby contro il City targato Pep Guardiola: l’attacco per il mancato ingresso di Ronaldo

Non finiscono i problemi in casa United con Ronaldo sempre protagonista: il campione portoghese non ha fatto il suo ingresso in campo nel derby perso dai Red Devils per 6-3 contro i rivali di sempre del Manchester City.

Già dopo il pesante passivo che c’era nel primo tempo, lo stesso manager olandese dello United, ten Hag, ha optato per altri cambi rivelando di non aver inserito Cristiano Ronaldo per rispetto della sua carriera. Così il celebre giornalista britannico, Piers Morgan, l’ha definito, senza troppi giri di parole, “idiota arrogante illuso”.

Ronaldo, ancora in panchina: che attacco!

Sul suo profilo Twitter ha rivelato: “Immagina di mettere in panchina Cristiano Ronaldo per la partita più importante della stagione dello United per usare altre cinque sostituzioni e poi afferma di averlo fatto ‘per rispetto’ nei suoi confronti?”. Poi ha continuato: “Ten Hag è un idiota arrogante ed illuso e il modo in cui tratta Ronaldo è vergognoso”. La differenza tra United e City si è vista tutta ieri in campo rivelando così l’enorme gap tra le due storiche compagini della Premier League.