Colpo di scena Leao, la decisione è già stata presa

Rafael Leao sta sorprendendo tutti a suon di gol e di assist: il talento portoghese è diventato grande, tante big d’Europa sulle sue tracce

Continua il momento da urlo per Rafael Leao: l’esterno offensivo rossonero è sempre nel mirino delle big d’Europa, ma la decisione sarebbe già stata comunicata.

Il talentuoso giocatore portoghese del Milan è diventato finalmente grande. Protagonista nella cavalcata Scudetto dello scorso anno con 11 gol e 11 assist vincenti, ora è ripartito ancor con più voglia anche in vista del Mondiale che si giocherà a cavallo tra novembre e dicembre. Nel corso dei mesi è diventato sempre più centrale nel progetto anche in Nazionale: per lui sarà il suo primo Mondiale tra le stelle internazionali.

Sulle sue tracce ci sarebbero così le big d’Europa, come Chelsea e PSG, ma anche il Real Madrid avrebbe mosso i primi passi di forte interessamento nei suoi confronti.

Milan, Leao nel mirino del Real Madrid

Come svelato dal portale spagnolo Bernabéu Digital, Rafael Leao non firmererebbe con il Real Madrid visto che la priorità dei blancos sarebbe quella di convincere Jude Bellingham, centrocampista di proprietà del Borussia Dortmund. Al momento, quindi, l’obiettivo di Florentino Perez non è quello di pensare ad un nuovo attaccante, ma il Milan non lo lascerà partire così facilmente. Al momento ci sarebbero anche delle conversazioni in corso tra Paolo Maldini e il suo entourage anche per quanto riguarda un rinnovo contrattuale.