Gioiello dall’Inghilterra: il Milan programma il colpaccio

Si affolla l’infermeria, il Milan corre ai ripari: ecco il colpaccio che ha in mente Maldini per il 2023

Archiviato il successo sull’Empoli, il Milan di Stefano Pioli deve fare i conti con i tanti infortuni che hanno afflitto la rosa del ‘Diavolo’. In attesa di riavere Theo Hernandez e Maignan, Calabria e Saelemaekers potrebbero aver chiuso anzitempo il 2022 calcistico.

Una doppia tegola su quella corsia che, aggiungendo Florenzi, mettono nei guai il Milan per il prosieguo della stagione.

Colpaccio in attacco: Maldini ‘chiama’ il Chelsea

In tal senso, già a gennaio, si proverà a muovere qualcosa in entrata. Rimane complicata l’ipotesi di un nuovo arrivo nelle prime settimane del 2023, ma non impossibile. Spunta un obiettivo di calciomercato che, in vista della prossima estate, può diventare assolutamente tra i preferiti per la dirigenza campione d’Italia. Come anticipato, tra le priorità del Milan per l’anno prossimo vi sarà la firma di un nuovo esterno destro d’attacco. Ed il nome giusto può arrivare dal Chelsea.

Non Hakim Ziyech, già accostato con insistenza ai colori rossoneri la scorsa estate, ma un altro gioiello di proprietà dei ‘Blues’. Si tratta di Callum Hudson-Odoi, 21enne inglese attualmente in prestito al Bayer Leverkusen con cui ha collezionato 4 presenze in Bundesliga, con 250’ in campo. che il londinese classe 2000 possa lasciare il calcio tedesco per approdare subito a gennaio in quel di Milanello.

Un discorso che Maldini e Massara potrebbero portare avanti anche per giugno, quando andranno fatte delle valutazioni approfondite su Messias e Saelemaekers che fino ad ora non hanno particolarmente brillato agli ordini di Pioli.