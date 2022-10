Juve e Milan lo vogliono gratis: arriva l’offerta ufficiale

Sono tanti gli obiettivi a parametro zero delle squadre di tutta Europa. Anche in Serie A si cercano “occasioni” low cost

E’ lunga la lista dei giocatori in scadenza il prossimo giugno 2023. Infatti, sia in Italia che negli altri maggiori campionati europei, molte squadre rischiano di perdere i loro pezzi pregiati a parametro zero, i cosiddetti “free agent”.

Ormai sembra una moda, ma non ci allontaniamo troppo da questo concetto, visto che spesso sono proprio gli agenti a tirare per le lunghe le trattative sui rinnovi dei protri assistiti. In Germania infatti un obiettivo di Juventus, Inter e Roma ha appena ricevuto un’offerta.

Resta in Germania, addio Serie A

Valutato 32 milioni di euro, Evan N’Dicka ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma stando a quanto riportato sul profilo Twitter di Florian Plettenberg, giornalista di Sky.de, l’Eintracht Francoforte avrebbe avanzato l’offerta di rinnovo fino al 2025. Il difensore è stato seguito dalla Juventus, dall’Inter e dalla Roma, ma tutte e tre le società auspicavano di raggiungerlo a parametro zero. Ipotesi non del tutto da escludere, perché il Francoforte si è detto disposto al rischio di perdere il ventitreenne come free agent. Insieme a lui anche Kamada si trova nella stessa situazione. Ora la palla passa ai calciatori, che sono liberi di decidere se proseguire la loro carriera in Germania o provare altre esperienze. La cosa certa è che l’Eintracht non farà follie per trattenere N’Dicka (né Kamada), quindi c’è sì un’offerta, ma forse non così irrinunciabile. Il difensore di 23 anni in questa stagione ha disputato 12 partite fornendo un buon rendimento.