Dal Napoli alla Juve: Agnelli prepara l’assalto

La Juventus studia il grande sgarbo al Napoli, nei prossimi mesi: ecco il piano della società di Andrea Agnelli

La Juventus torna a vincere. Il 3-0 al Bologna regala nuovo slancio alla squadra di Massimiliano Allegri che conquista tre punti importantissimi in vista dell’eventuale risalita verso il vertice. La ‘Vecchia Signora’ è attesa da una settimana di fuoco. Il doppio scontro in Champions League contro il Maccabi Haifa, nel mezzo la super sfida al Milan campione d’Italia.

Saranno dunque giorni bollenti che diranno tanto sul prosieguo della stagione dei bianconeri. Ma i pensieri della società di Andrea Agnelli vanno ben oltre questa stagione: arrivano conferme sul forte interesse riguardo al pilastro del Napoli di De Laurentiis.

La Juve ci prova: De Laurentiis rischia grosso

Sono ormai vive da settimane le voci che riguardano la Juventus ed il fortissimo interesse per uno degli artefici che, dietro le quinte, ha spinto il Napoli di Spalletti ad avere una rosa sempre più competitiva. Si tratta di Cristiano Giuntoli, ds dei partenopei che tra gli ultimi ha strappato con largo anticipo un talento come Kvaratskhelia alla concorrenza di mezza Europa. A riconfermare l’interesse bianconero per il dirigente del Napoli è ‘Repubblica’ che sottolinea come, in vista del contratto in scadenza nel giugno 2024 tra Giuntoli ed il club campano, potrebbe fiondarsi sull’ex Carpi.

La Juventus vorrebbe inserire nel proprio organico una figura che funga da collante tra la proprietà e l’attuale direttore sportivo bianconero, Federico Cherubini. Il rapporto tra Giuntoli e De Laurentiis, viene riferito, si sarebbe decisamente raffreddatofavorendo il possibile inserimento del club torinese.

Nei giorni scorsi ci sono già stati dei contatti esplorativi tra la Juventus e lo stesso Giuntoli: il ds del Napoli rimane la prima scelta per rimpolpare la dirigenza della ‘Vecchia Signora’.