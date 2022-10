La soluzione per rilanciare l’Inter arriva dalla Premier League

Problemi in casa Inter con numerosi risultati negativi collezionati finora in stagione: ecco l’idea dalla Premier League

Un mese di sfide entusiasmanti prima della sosta Nazionale per il Mondiale in Qatar che si disputerà tra novembre e dicembre.

Così la sessione invernale potrebbe portare all’Inter novità importanti con idee entusiasmanti nella zona centrale di campo. La suggestione porta il nome del centrocampista olandese, Donny van de Beek, che finora è considerato uno dei peggiori acquisti nella storia del Manchester United. Arrivato nell’estate 2020 per 40 milioni di euro, l’ex Ajax non ha lasciato il segno e nemmeno l’arrivo di ten Hag ha cambiato le dinamiche in casa United.

Così il suo profilo potrebbe essere molto interessante in casa Inter per un acquisto di livello assoluto nella zona centrale del campo.

Inter, van De Beek idea per gennaio

Lo stesso Simone Inzaghi avrebbe dato l’ok per il suo acquisto a gennaio per rinforzare ulteriormente il centrocampo nerazzurro a sua disposizione. Il centrocampista olandese, van de Beek, non sarebbe più voglioso di restare a Manchester per giocarsi le sue carte visto che niente cambia più. Le prossime settimane saranno così decisive per un nuovo colpo suggestivo in ottica futura. L’inizio stagionale non è stato entusiasmante per Simone Inzaghi, che ora vorrebbe anche aiuti dal mercato visto che Brozovic dovrà stare fuori per un mese. Per evitare nuovi problemi come questi, potrebbe essere accontentato dalla dirigenza nerazzurra con un innesto di qualità.