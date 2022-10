Post Inzaghi: tre nomi in corsa, Marotta ha scelto

Momento delicato in casa Inter: Simone Inzaghi è al centro delle critiche, tripla pista per il possibile erede nell’immediato

È chiaro come l’Inter, ormai da settimane, stia pensando a come svoltare la stagione che ha fino a questo momento regalato molte sorprese dal punto di vista negativo. 4 sconfitte in 8 gare, uno score decisamente deludente con Simone Inzaghi che è finito al centro delle critiche dei tifosi e sotto la lente d’ingrandimento, per il prosieguo della carriera sulla panchina della ‘Beneamata’.

Non è affatto da escludere che in casa Inter si pensi ad un cambio alla guida tecnica, anche immediato, per provare a rilanciarsi recuperando terreno sui club in testa alla classifica di Serie A.

Inter, post Inzaghi: c’è anche Ranieri

Il ko contro la Roma deve finire subito alle spalle: domani la super sfida di Champions League dove l’allenatore piacentino si giocherà tanto del suo futuro in nerazzurro. Beppe Marotta non si ferma e lavora segretamente a quello che sarà con ogni probabilità il sostituto dell’ex allenatore della Lazio. E nelle prossime settimane, in attesa che il Mondiale porti ad una sosta forzata dei campionati, i nomi in cima alla lista del dirigente nerazzurro sono essenzialmente tre. In primis quello di Claudio Ranieri che ha già allenato l’Inter per un breve periodo in passato e avrebbe voglia di riscattarsi.

Un uomo di esperienza, maestro nel ricompattare lo spogliatoio e la squadra. Ranieri giocherebbe con la difesa bassa, utile a limitare i tanti gol incassati in questa prima parte della stagione. Attenzione, però. Perché in società, a partire dal vicepresidente Javier Zanetti, in molti sponsorizzano il nome di Dejan Stankovic, anche lui svincolato come Ranieri.

Infine, sullo sfondo, la suggestione che ha il sapore di sogno: il ‘Loco’ Marcelo Bielsa. Il tecnico argentino è stimatissimo dallo stesso Zanetti e potrebbe rappresentare la scelta a sorpresa per ereditare la squadra di Inzaghi.