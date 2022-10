Lazio da poker all’Olimpico: doppio Milinkovic, Immobile sbaglia un rigore

Una Lazio sontuosa stende lo Spezia targato Luca Gotti allo Stadio Olimpico, chiudendo il match 4-0: Milinkovic-Savic fa doppietta

La Lazio risponde alla grande al successo della Roma sul prato di San Siro. I biancocelesti, dopo il poker rifilato alla Cremonese in trasferta, si portano a casa altri tre punti contro lo Spezia targato Luca Gotti fra le mura dello Stadio Olimpico, chiudendo anche stavolta il match sul punteggio di 4 a 0.

Anche se sembrava poter essere la classica partita storta per gli uomini di Maurizio Sarri. Questo perché, al minuto 3 del primo tempo, Immobile (non al meglio della condizione fisicia) ha sbagliato un calcio di rigore, sparando la sfera alta sopra l’incrocia alla destra di Dragowski. Ma i capitolini oggi sono in palla e non si lasciano demoralizzare facilmente.

Serie A, Lazio-Spezia 4-0: marcatori e classifica

Tant’è che al 12esimo ci pensa Zaccagni a sbloccare la contesa, portando in vantaggio i suoi. Non molto più tardi, poi, agguanta il raddoppio Alessio Romagnoli, che si aggiunge al tabellino dei marcatori. Nella ripresa spazio a un super Milinkovic-Savic, che realizza una sontuosa doppietta e chiude i conti. La Lazio, dunque, aggancia Milan e Atalanta in classifica a quota 17 punti, aspettando il risultato della ‘Dea’ e dell’Udinese.

Lazio-Spezia 4-0: 12′ Zaccagni (L), 24′ Romagnoli (L), 61′ e 90+1′ Milinkovic-Savic (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 20, Atalanta, Lazio* e Milan* 17, Udinese e Roma* 16, Inter* 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia* 8, Salernitana 7, Empoli* 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*Una partita in più