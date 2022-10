Milan, scatta l’allarme: “È gravissimo”

Il Milan è tornato subito a vincere, ma si trova in una situazione molto complicata a causa dei numerosi infortuni: piovono critiche pesanti

Il Milan sorride, ma a metà. Anzi, forse anche meno della metà, perché questi numerosi infortuni tutti assieme preoccupano parecchio in vista delle prossime sfide. E le prossime non saranno gare da poco, considerando che i rossoneri dovranno affrontare Chelsea, Juventus e poi di nuovo Chelsea nel mese di ottobre.

A Empoli la squadra guidata da Stefano Pioli ha dimostrato grande forza e carattere, ma allo stesso tempo si è vista costretta a rinunciare a ben tre pedine abbastanza importanti. Saelemaekers, Kjaer e, soprattutto, Calabria, col terzino italiano uscito addirittura in barella e visibilmente sofferente. Una situazione negativa che genera delle critiche (anche pesanti) per quanto concerne la gestione del gruppo.

Martinelli all’attacco: “Il Milan ha tre problemi”

Nello specifico, l’opinionista Leonardo Martinelli non le ha mandate a dire sulle frequenze di ‘Top Calcio 24’: “Il Milan ha tre problemi. Tre uscite per infortuni nella stessa gara è una cosa che non ricordo di aver mai visto. Il secondo problema è il portiere: Tatarusanu prende ridicolo da una punizione banale. E, poi, perdiamo in un colpo solo tutta la fascia destra, ossia Calabria, Saelemaekers e Messias. Ed è gravissimo in vista delle prossime partite. Nell’arco di un mese e mezzo, il Milan ha avuto dodici infortuni muscolari“.