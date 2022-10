Tre perle per tre punti preziosi: la Juve supera 3-0 il Bologna

I padroni di casa riscattano un primo tempo bruttino con una ripresa scoppiettante, bene gli attaccanti e respiro di sollievo per Allegri

Quella di questa sera era una gara da vincere per la Juventus, per alleggerire dirigenza, staff e squadra dalle numerose critiche piovute nell’ultimo periodo a seguito dei magri risultati ottenuti sul campo. E per la gioia dei tifosi bianconeri le attese non sono state deluse.

Il primo tempo contro il Bologna è stato macchiato da pochissime occasioni da rete degne di nota, con la Juventus che si è resa pericolosa giusto qualche circostanza in più rispetto agli avversari. La prima rete è arrivata con una rapida incursione di Kostic sulla sinistra fin dentro l’area di rigore, dove ha battuto Skorupski con un tiro ad incrociare sul palo opposto. Ghiotta chance anche per Milik da una parte e Lykogiannis dall’altra, quest’ultimo a mezzo di un calcio di punizione che ha superato di una spanna la traversa.

Juve determinata a fare risultato, Bologna timido davanti

La ripresa si apre ben più scoppiettante: i padroni di casa vogliono blindare il risultato e portare a casa i tre punti, costi quel che costi. Dopo i primi squilli in avanti, ecco che inizia la debacle del Bologna per merito delle offensive a strisce zebrate. Cross teso di McKennie dalla destra fino ad attraversare tutta l’area di rigore, ma c’è Vlahovic che la spizzica alle spalle del portiere. Raddoppio Juve al 59′. Neanche il tempo di metabolizzare che ci pensa Milik a lasciare il segno del 3-0, con un fantastico tiro al volo di sinistro appena sotto la traversa, su assist di Cuadrado. Il Bologna non sfrutta le poche occasioni di recupero avute, così regala di fatto a mister Allegri la possibilità di redimersi dalle pessime figure precedenti. Chissà che questo trend sia definitivamente interrotto.