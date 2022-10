Inter, esonero Inzaghi: ora c’è la data

Si fa sempre più delicata la posizione di Simone Inzaghi, incappato nell’ennesima sconfitta di questo inizio di stagione

Poteva, anzi sarebbe dovuta essere, la partita della svolta. Invece si è trasformata nell’ennesimo incubo, nell’ennesima rimonta subita, che ha condannato i nerazzurri alla quarta sconfitta nelle prime otto gare di campionato. Il match di San Siro contro la Roma ha aggravato ancor di più la posizione del tecnico Inzaghi, che secondo parecchi addetti ai lavori sarebbe ‘sotto osservazione’.

Con un calendario fitto di impegni – anche probanti – alle porte, il futuro del tecnico non appare roseo. Serve cambiare marcia, anche se le stesse notizie dall’infermeria non sembrano venire incontro al tecnico. Dopo il prolungato stop di Lukaku infatti – il belga non sarà a disposizione nemmeno martedì in Champions contro il Barcellona – anche Lautaro Martinez accusa dei problemi. Un’assenza del Toro contro i catalani potrebbe essere devastante per i propositi di risultato dell’undici nerazzurro.

Simone Inzaghi in bilico: lo spartiacque di Qatar 2022

La proprietà e la dirigenza meneghine si sarebbero date un termine per stabilire se davvero avvicendare Inzaghi alla guida della squadra. Questa data è stata individuata con la sosta per il Mondiale asiatico.

Nessuna decisione verrà presa da qui al 18 novembre, insomma. Sono tante le partite a disposizione del tecnico per risalire la china. O per dire addio, dopo nemmeno un anno e mezzo, alla sua avventura interista.