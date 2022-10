Che beffa per Mourinho, Juve e Inter lo incastrano

Anche se il calciomercato è ancora lontano ci sono in vista grandi novità che coinvolgono le big di Serie A

Tra le big di Serie A chi ha fatto il mercato migliore, almeno sulla carta, sembravano essere Inter e Juventus, ma non è da dimenticare il colpo Dybala messo a segno dalla Roma provocando grande entusiasmo nella piazza capitolina.

Il rientro di Lukaku a Milano e l’acquisto di Pogba e Di Maria a Torino avevano lasciato presagire una grande stagione soprattutto da parte di Juve e Inter. Le cose non stanno andando così e anche la Roma, in sesta posizione, non sta propriamente rispettando le attese. Si è quindi scatenato un triangolo di mercato che vedrebbe un Mourinho a mani vuote.

Mourinho incastrato da Inter e Juve

Sembrerebbe più di una ipotesi il tentativo di affondo da parte della Juventus per portare Nicolò Zaniolo a Torino il prossimo giugno. Già se ne era parlato, ma la crisi della Juventus ha evidenziato grosse falle nell’organico e Allegri è deciso ad andare fino in fondo per questo colpo. Fin qui nulla di grave, perché Mourinho e i tifosi hanno sempre messo in conto un’eventuale cessione dell’attaccante. L’allenatore della Roma di contro vorrebbe nel suo undici Ruslan Malinovskyi, attualmente in forza all’Atalanta di Gasperini e con il contratto in scadenza nel 2023. L’ucraino non gode più di ottimi rapporti con Gasp e sarebbe il profilo perfetto per Mourinho, tuttavia nelle ultime ore si sarebbe infilata prepotentemente l’Inter nella trattativa per ingaggiare il centrocampista dell’Atalanta.

Ruslan Malinovskyi può ricoprire i ruoli di trequartista, centrale di centrocampo e, talvolta seconda punta. Certamente un profilo poliedrico che farebbe gola a molti, ma Inzaghi sembra attualmente in vantaggio su tutti. La cosa certa è che Josè Mourinho potrebbe rimanere con un pugno di mosche in mano…e con uno Zaniolo in meno.