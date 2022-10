Fuori squadra fino alla cessione, alla Juve già a gennaio

Fanno pressioni per farlo andare via già a gennaio, così la Juventus coglie a volo l’occasione: che affare per Allegri

La scelta ormai è stata fatta e non si ha alcuna intenzione di tornare indietro. C’è la Juventus pronta ad approfittare di una grande occasione di mercato che si presenterà già a gennaio.

Riflettori puntati sul Barcellona e sulla delicata situazione di Jordi Alba. Accostato all’Inter in estate, quando il terzino avrebbe detto no al trasferimento, per lui il futuro è ormai lontano dal Camp Nou. E’ questo quanto hanno deciso i dirigenti della società catalana che, stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, starebbero facendo pressioni per convincerlo ad andare via il prima possibile.

Si spiega così anche le ormai costanti esclusioni del calciatore dalla formazione titolare di Xavi: Jordi Alba schierato titolare al debutto, ha finito poi per fare soltanto panchina. Gli è stato preferito il giovane Balde o in alternativa Marcos Alonso, con il 31enne in campo soltanto in caso di necessità.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba già a gennaio

Una scelta che non sarebbe soltanto di Xavi, ma che vedrebbe coinvolta anche la dirigenza che in questo modo spera che Jordi Alba si convinta ad andare via. Ecco allora che la Juventus può far partire l’assalto già nel mercato di gennaio. Dopo mesi vedendo poco il campo, il terzino potrebbe convincersi davvero a lasciare Barcellona: i bianconeri, in quel caso, sarebbero pronti ad accoglierlo.