“10 milioni a stagione”. Conte-Juve, tutta la verità

Non si placano le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera: il giornalista mette i puntini sulle ‘i’

Ormai da settimane il destino di Massimiliano Allegri pare appeso ad un filo. È ormai opinione comune che se il tecnico toscano non fosse legato ai bianconeri da un contrato fino al 2025 ad oltre 9 milioni netti l’anno, la società lo avrebbe già sostituito.

Oltre al sogno Zinedine Zidane – che però punta alla prestigiosa panchina della Nazionale francese – l’altro nome ricorrente che potrebbe prendere il posto dell’allenatore ex Milan è quello di Antonio Conte, in attesa del rinnovo contrattuale col Tottenham. La prestigiosa ‘sostituzione’ però, ammonisce qualcuno, non sarebbe così automatica. Per una serie di ragioni.

Conte alla Juve, tutte le difficoltà per il grande ritorno

“Se la posizione di Allegri continua ad essere instabile, c’è la fila fuori dalla Continassa per subentrargli. Conte potrebbe far parte di questo gruppo, ma dopo Allegri non immagino un allenatore da 10 mln a stagione”, ha esordito il giornalista Luca Momblano a Top Calcio 24.

“Antonio resta uno dei papabili, fino a quando non arriveranno notizie sul prolungamento contrattuale col tottenham. Ma escludo che la Juve possa presentare un progetto a Conte al livello dei top club europei per quanto riguarda gli investimenti“, ha concluso.