Inter-Roma 1-2, Inzaghi controcorrente: “La nostra miglior partita”

Dopo la sconfitta subita contro la Roma, Inzaghi è in una posizione ancora più critica rispetto a prima. E in Champions arriva il Barcellona

La Roma ha battuto l’Inter davanti al proprio pubblico del Meazza per 1-2, grazie ai goal di Dybala e Smalling, che hanno risposto all’1-0 firmato Di Marco. Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN evidentemente deluso e amareggiato per la sconfitta, nonostante la prestazione non sia stata delle peggiori, almeno secondo lui.

L’Inter arrivava da una pesante sconfitta contro l’Udinese, che andava ad aggiungersi a quelle contro Lazio e Milan, pertanto sono 4 le sconfitte per Inzaghi: solo in zona retrocessione hanno fatto peggio.

Inzaghi: “Sconfitta immeritata”

Intervenuto nel post partita, Simone Inzaghi ha parlato di una sconfitta immeritata: “C’è rammarico per questa sconfitta pesante non meritata. La quarta in campionato è pesante e per me poi è stata la nostra migliore prestazione in stagione. Dobbiamo lavorare meglio sul dettaglio, perché oggi il portiere non ha praticamente fatto una parata”. Il tecnico piacentino ovviamente verrà messo sotto i riflettori per questa situazione di crisi ormai evidente, ma quando si parla di esonero – Io a rischio esonero? Noi tecnici siamo a rischio dopo ogni match, ma io dai ragazzi ho ricevuto ottime risposte. Dobbiamo lavorare meglio sull’episodio, ieri avevamo lavorato sulle palle da fermo e stasera abbiamo subito una rete veramente molto pesante.

Simone Inzaghi non ne fa quindi una tragedia e quando gli viene chiesto se il morale del gruppo sia ancora alto precisa che – le sconfitte non portano mai serenità, contro l’Udinese non siamo stati all’altezza ma stasera ho ritrovato la mia Inter. Adesso col lavoro dobbiamo venir fuori da questa spiacevole situazione. Un Inzaghi fiducioso sul suo futuro e su quello dell’Inter, anche se effettivamente perdere questa gara corrisponde a un deciso stop nella corsa allo scudetto. Quattro sconfitte e 13 goal subiti sono un borsino da retrocessione.