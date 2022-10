Ballo-Toure e Leao stendono l’Empoli: tris Milan al Castellani

Terminato il match tra Empoli e Milan, valido per l’8a giornata di Serie A: decidono Ballo-Toure e Leao, Pioli in ansia per gli infortuni

Il Milan soffre, ma passa. Dopo la sconfitta di misura subita dall’Inter contro la Roma dell’ex José Mourinho, i rossoneri riescono a conquistare i tre punti contro l’Empoli targato Zanetti. La squadra targata Stefano Pioli alla fine riscatta il ko per mano del Napoli ed esce dal Castellani col risultato di 1 a 3.

Uno dei più pericolosi, come al solito, è stato Rafael Leao, messo duramente alla prova dal muro chiamato Vicario, il quale ha dimostrato nuovamente di essere un portiere di spessore elevato. La sfida si era complicata parecchio, anche a causa degli infortuni (ben tre) che hanno colpito nuovamente i milanesi. Saelemaekers il primo a dare forfait nel primo tempo, con l’allenatore che lo ha sostituito inserendo in campo Rade Krunic. Poco più tardi, abbandona la gara pure Davide Calabria. Il terzino, visibilmente sofferente, ha dovuto utilizzare una barella per lasciare il terreno di gioco e al suo posto è entrato Kalulu.

Serie A, Empoli-Milan 1-3: marcatori e classifica

Infine, problema fisico per Kjaer, costretto al cambio. Il mister rossonero, però, azzecca le scelte nella ripresa, mettendo dentro Ante Rebic (rientrato stasera da un infortunio). L’attaccante croato punisce i padroni di casa (minuto 79) e sblocca la contesa, portando i suoi in vantaggio. Il finale è letteralmente esplosivo: Bajrami riacciuffa gli ospiti con un gioiello su punizione, ma prima Ballo-Toure e poi Leao in contropiede (con tanto di scavetto) regalano un successo assai significativo al Milan e chiudono la partita in extremis.

Empoli-Milan 1-3: 79′ Rebic (M), 90+2′ Bajrami (E), 90+4′ Ballo-Toure (M), 90+7′ Leao (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 20, Atalanta 17, Milan* 17, Udinese 16, Roma* 16, Lazio 14, Inter* 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli* 7, Lecce 6, Bologna 6, Hellas Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*Una partita in più