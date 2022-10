Ferrara distrugge Cassano: “Taci, prendevi il biberon”

Antonio Cassano si è lasciato andare ad un commento sul Napoli di Maradona che ha fatto infuriare Ciro Ferrara

Dichiarazioni polemiche verso quel Napoli Campione d’Italia con Diego Maradona protagonista assoluto: Antonio Cassano nel podcast di Fedez “Muschio Selvaggio” ha rivelato numerose curiosità aizzando anche diverse polemiche come quella dello Scudetto vinto dai partenopei a fine anni Ottanta.

Così lo stesso Cassano ha pronunciato diverse dichiarazioni polemiche nel podcast di Fedez nei giorni scorsi: “Maradona aveva vinto il primo scudetto con il Napoli con degli scappati di casa in squadra”. E subito giù numerosi commenti negativi contro FantAntonio, sempre criticato per i suoi comportamenti fuori dal campo.

Sul profilo Instagram lo stesso Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli di quegli anni gloriosi, ha rivelato: “Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”.

Cassano, non solo Ferrara: altri attacchi

Anche altri calciatori di quel Napoli l’hanno criticato duramente dopo le sue dichiarazioni che sono sembrate fuoriluogo. Anche il glorioso capitano Bruscolotti ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose. Non lo so se lo fa per avere visibilità o perché lo pensa veramente”. Poi ha aggiunto: “Noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio”. Critiche a non finire per Cassano, che sul campo è riuscito a deliziare la platea, ma fuori è stato sempre preso di mira per le sue dichiarazioni polemiche.