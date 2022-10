Juventus, allarme Vlahovic: arriva la big con la contropartita

La big si fa sotto per Dusan Vlahovic e prepara la proposta per la Juventus

La Juventus sta vivendo uno dei periodi più neri della sua storia recente, dal punto di vista dei risultati. I bianconeri sono reduci dall’ultima sconfitta contro il Monza e si trovano molto indietro rispetto alle prime della classe.

Ovviamente nel periodo negativo della squadra di Allegri ne sta risentendo anche un attaccante del livello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, tornato al gol in Nazionale in Nations League, vuole tornare a trascinare la Juventus ma nelle ultime partite non è stato quasi mai messo nelle condizioni di farlo. Ciò nonostante ha collezionato 4 gol in 6 partite disputate, considerando che contro la Fiorentina non è neppure sceso in campo. Il bomber bianconero rimane uno dei giovani centravanti più ambiti sul mercato e presto potrebbe farsi sotto il Paris Saint-Germain.

Juventus, il PSG bussa per Vlahovic e offre la contropartita

Le parole di Kylian Mbappé hanno acceso un campanello di mercato su Vlahovic: “In Nazionale ho più libertà. Il ct sa che c’è un nove d’area di rigore come Giroud che tiene occupata la difesa, mentre io mi inserisco negli spazi. Al Paris non succede perché mi chiedono di giocare al centro”. Dichiarazioni che potrebbero tradursi in una richiesta al club parigino di puntare su un centravanti di peso che possa consentire a Mbappé di svariare su tutto il fronte d’attacco con piena libertà. Da qui nasce l’ipotesi del PSG di puntare su Vlahovic , come confermato da ‘Tuttosport’.

La Juventus ha investito circa 70 milioni di euro a gennaio 2022 per prelevarlo in anticipo dalla Fiorentina, compiendo un investimento per nulla indifferente. Nei piani dei bianconeri non c’è l’ipotesi di vendere Vlahovic ma chiaramente l’interesse di un club potente come il PSG porta la Juve a fare diverse valutazioni, così come al giocatore. Il Paris potrebbe tentare anche di inserire una contropartita per convincere la ‘Vecchia Signora’ e il calciatore in questione potrebbe essere Marco Verratti, oltre ovviamente a una sostanziosa parte economica.