Mbappé agevola la cessione: il PSG vira su un altro fuoriclasse

Tra il centravanti francese e il compagno brasiliano c’è qualche tensione, così Galtier potrebbe finalmente completare il parco attaccanti con l’ultimo tassello

In occasione della partita di Champions League contro la Juventus, vinta con l’agevole punteggio di 2-1, Kylian Mbappé è stato il solito assoluto protagonista ma c’è stato un episodio che è apparso abbastanza controverso.

Il centravanti francese, infatti, avrebbe scatenato il disappunto di Neymar per il mancato assist su una chiara occasione da rete di cui lo stesso Mbappé ha voluto farsi carico. L’ennesima dimostrazione che tra i due ormai non scorre più buon sangue: i rapporti si erano incrinati parecchio negli ultimi mesi, a tal punto che si erano intensificate le voci sulla cessione del brasiliano che ormai non si sente più parte integrante del progetto di Galtier. Certo non ha alcuna intenzione di andar via, ma dietro alla giusta offerta il PSG non si tirerebbe indietro. Soprattutto se alla base c’è la spinta del francese.

Calciomercato, altro che Roma e Napoli: CR7 sogno PSG

Così, in un ipotetico quadro di mercato che non considera neppure il fatto che Neymar disponga di altri tre anni di contratto, si libererebbe uno slot di assoluta caratura: il giusto momento per mettere le mani su Cristiano Ronaldo e completare un attacco dei sogni che per la maggior parte dei tifosi diventerebbe realtà. Per il fuoriclasse portoghese non ci sarebbero ostacoli sull’ingaggio, pertanto le chance di trovare un accordo sarebbero piuttosto alte. Un’occasione sfumata per Roma e Napoli, due delle dirette inseguitrici del suo profilo nella passata sessione estiva. Ma col calcio non si può mai sapere.