Il Milan anticipa tutti, che beffa per Inter e Juventus

Scambio di terzini tra Milan ed Empoli: uno scambio di giovani che potrebbe beffare Inter e Juventus

Il Milan mette gli occhi su Fabiano Parisi, talentuoso esterno di proprietà dell’Empoli che piace anche a Inter e Juventus.

Empoli e Milan potrebbero ritrovarsi ad intavolare una interessante trattativa di calciomercato. Uno scambio di calciatori, di giovani e talentuosi terzini. I rossoneri, in particolar modo, sono interessati a portare a Milano il classe 2000 Fabiano Parisi, tra i pezzi pregiati della compagine toscana: lo scorso anno ha raccolto ben venticinque gettoni di presenza al suo primo campionato in Serie A.

Legato all’Empoli da altri due anni e mezzo di contratto (ha rinnovato lo scorso 8 agosto), Fabiano Parisi è da tempo sul taccuino di molti club, italiani e non solo. Tra questi ci sono anche Juventus ed Inter che potrebbero essere beffate dal terzo litigante, ovvero il Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, scambio con l’Empoli per Parisi

Per portare Fabiano Parisi in rossonero, il Milan potrebbe proporre uno scambio di calciatori. All’Empoli, infatti, andrebbe il cartellino di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro franco-senegalese classe ’97, ingaggiato dal Milan nell’estate del 2021, quando fu prelevato dal Monaco per 5 milioni di euro.

Valutato poco più di tre milioni, il suo cartellino potrebbe essere affiancato da un conguaglio economico per convincere l’Empoli a lasciar partire il suo gioiellino della fascia sinistra. Un affare che – se dovesse andare in porto – rappresenterebbe una vera e propria beffa per Inter e Juventus, da tempo sulle tracce del talentuoso laterale di origini campane.