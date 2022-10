Atletico Madrid, addio Simeone: scelto il big dalla Serie A

Riflessioni per l’Atletico Madrid sul Cholo Simeone: ecco il possibile sostituto

L’Atletico Madrid sta vivendo un inizio di stagione piuttosto complicato. I risultati non stanno arrivando e l’ultima sconfitta in campionato 2-1 nel derby contro il Real Madrid ha ulteriormente complicato la situazione.

Anche la panchina di Diego Pablo Simeone non è più al sicuro. L’allenatore argentino ha impiantato una mentalità vincente in questi anni a Madrid, portando l’Atletico a competere con i top club europei e spagnoli, vincendo anche campionati. Come confermato dal sito spagnolo ‘elgoldigital.com’, la società potrebbe decidere presto di concludere la propria avventura con Simeone che ha un contratto fino al 2024. Il Cholo non ha accettato di buon grado il trasferimento di alcuni giocatori senza il suo consenso e questo ha creato una rottura tra lui e la società.

Atletico Madrid, Simeone verso l’addio: piace Pioli

L’Atletico Madrid sta già sondando il terreno per un nuovo allenatore, vista la situazione con Simeone, ormai destinata a portare ad un addio dell’allenatore argentino. La società spagnola sta valutando diversi profili di allenatori e tra questi c’è anche Stefano Pioli. L’attuale allenatore del Milan, reduce dalla vittoria del campionato italiano nella scorsa stagione, ha guadagnato molti crediti nell’ultimo anno, arrivando ad essere considerato uno dei migliori tecnici in circolazione. Il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo comandante ma il direttore sportivo dell’Atletico, Andrea Berta, non ha nascosto la sua stima per Pioli.